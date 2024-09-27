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Деменко: Батраков заслужил право дебютировать в сборной России

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Бывший российский футболист Максим Деменко высказался о включении 19-летнего полузащитника "Локомотива" Алексея Батраков в расширенный список сборной России.
Фото: ФК "Локомотив"
"Батраков заслужил право дебютировать в сборной России. Но я хочу еще похвалить его не только за саму игру, но и за поведение вне поля. Алексей мне показался очень скромным молодым человеком. Он вежливо общается с прессой и с болельщиками", - сказал Деменко.

В текущем сезоне Батраков за девять матчей РПЛ забил семь голов и сделал пять голевых передач. В последней игре с "Пари НН" (3:1) 19-летний атакующий полузащитник оформил дубль, который помог "железнодорожникам" взять три очка. Трансферная стоимость молодого футболиста со старта чемпионата резко выросла с 700 тысяч до 5 миллионов евро.

Тренерский штаб сборной России обнародовал расширенный список игроков на предстоящие сборы в подмосковном Новогорске. В список вошли 42 футболиста, в том числе Алексей Батраков, тренировочная сессия сборной начнется в 7 октября. О соперниках национальной команды будет сообщено позже.

Источник: "РБ Спорт"

Алексей Батраков Максим Деменко Сборная России
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