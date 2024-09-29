"Николич поплыл, у него не особо получается. Он это видит, мягко говоря. Не вижу, за счёт чего может выплыть Николич. Николич думал, что будет гораздо проще. Не удивлюсь, если этот сезон будет единственным для него в ЦСКА. У "Динамо" тоже Личка поплыл. Сначала ему пели дифирамбы. Не удивлюсь, если он этот сезончик поработает, а потом клуб будет искать тренера с другим футболом. Но играет "Динамо" сейчас лучше ЦСКА", - приводит слова Селюка Legalbet.
Московский ЦСКА за десять матчей набрал 17 очков (5 побед, 2 ничьи, 3 поражения, разница мячей 19:6), которые позволяют ему на данный момент занимать четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России. Марио Николич возглавил "армейский" клуб в июне 2024 года.
Московское "Динамо" за девять матчей набрало 17 очков (5 побед, 2 ничьи, 2 поражения, разница мячей 17:10), с которыми сейчас располагается на пятой строчке. Марцел Личка занимает пост главного тренера бело-голубых с июня 2023 года. В прошлом сезоне "Динамо" под его руководством завоевало бронзовые медали Российской Премьер-Лиги.
Селюк: Николич и Личка поплыли. Не удивлюсь, если они уйдут в конце сезона
Футбольный агент Дмитрий Селюк поделился своим мнением о работе главных тренеров московских команд ЦСКА и "Динамо" Марио Николиче и Марцеле Личке.
Фото: ПФК ЦСКА