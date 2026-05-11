Селюк сравнил Артигу с Карседо

"Я не удивлюсь, если сегодня "Рубин" Артиги обыграет "Спартак". Они точно на это способны. Для меня Артига как тренер сильнее, чем Карседо — следующий сезон это покажет", - сказал Селюк "РБ Спорт".
Матч между "Спартаком" и "Рубином" состоится сегодня, 11 мая, в Москве. Игра в рамках 29-го тура Российской Премьер-Лиги пройдет на стадионе "Лукойл Арена" и начнется в 17:30 по московскому времени.
Команда Франка Артиги не проигрывает в чемпионате на протяжении девяти встреч подряд. Казанцы набрали 42 очка и располагаются на седьмой строчке в турнирной таблице.