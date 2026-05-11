"Конечно, я всегда готов. Мы часто общаемся с Валерием Георгиевичем, вместе работаем — мы коллеги", - сказал Ротенберг "РБ Спорт".
В марте 2026 года сборная России одержала победу над Никарагуа со счетом 3:1 и сыграла вничью с Мали (0:0). В июне подопечные Валерия Карпина проведут товарищеские матчи с тремя национальными командами: Египтом, Буркина-Фасо и Тринидадом и Тобаго.
Напомним, российские клубы и сборные отстранены от участия в соревнованиях под эгидой ФИФА и УЕФА с конца февраля 2022 года.
Ротенберг: готов помочь Карпину в сборной России
Экс-главный тренер хоккейного клуба "СКА" Роман Ротенберг заявил, что готов помочь главному тренеру сборной России по футболу Валерию Карпину.
