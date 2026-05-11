Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Акрон
1 - 3 1 3
Ростов2 тайм
Нижний Новгород
15:15
ЦСКАНе начат
Спартак
17:30
РубинНе начат
Динамо
20:00
КраснодарНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Енисей
1 - 0 1 0
Арсенал Тула2 тайм
Урал
2 - 0 2 0
КАМАЗ1 тайм
Шинник
17:00
ТорпедоНе начат

Ротенберг: готов помочь Карпину в сборной России

Экс-главный тренер хоккейного клуба "СКА" Роман Ротенберг заявил, что готов помочь главному тренеру сборной России по футболу Валерию Карпину.
Фото: РФС
"Конечно, я всегда готов. Мы часто общаемся с Валерием Георгиевичем, вместе работаем — мы коллеги", - сказал Ротенберг "РБ Спорт".

В марте 2026 года сборная России одержала победу над Никарагуа со счетом 3:1 и сыграла вничью с Мали (0:0). В июне подопечные Валерия Карпина проведут товарищеские матчи с тремя национальными командами: Египтом, Буркина-Фасо и Тринидадом и Тобаго.

Напомним, российские клубы и сборные отстранены от участия в соревнованиях под эгидой ФИФА и УЕФА с конца февраля 2022 года.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 7
  • Нравится
  • -5
  • Не нравится