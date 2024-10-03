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Виллиан Жозе: Станкович часто говорит бить, я же нападающий

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Нападающий московского "Спартака" Виллиан Жозе прокомментировал свой первый забитый гол в составе красно-белых после перехода.
Фото: ФК "Спартак"
"Я очень счастлив, мы проигрывали, но смогли переломить ход встречи и победили. Много тренирую штрафные удары, делал это и в Испании. Я попросил у Барко, это было мое решение, я знал, что буду бить. Счастлив забить гол. (Станкович) просто поздравил. Он часто говорит бить, я же нападающий", - приводит слова Жозе "Матч ТВ".

Нападающий "Спартак" Виллиан Жозе 2 октября в матче 5-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России сезона-2024/25 с московским "Динамо" забил свой первый гол за московский клуб с момента перехода из испанского "Бетиса" за 2 млн евро в июне этого года. Это случилось на 90-й минуте встречи: 32-летний бразилец прямым ударом со штрафного поразил ворота бело-голубых. В итоге игра закончилась победой "Спартака" со счётом 3:2.

Эта игра для форварда стала восьмой в составе красно-белых. Ранее результативными действиями он не отличался.

Виллиан Жозе Спартак Деян Станкович Динамо
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