"Можно сравнить "Динамо" Лички и "Оренбург" Лички. На самом деле эти команды по сути очень похожи, просто в "Динамо" выше уровень исполнителей. Я изначально думал, что Личка не сможет справиться в "Динамо". Но, когда я узнал, что он говорит по-русски, у меня к нему какая-то симпатия появилась. Но за пределами этой симпатии стоит жизнь клуба со всеми вытекающими последствиями", приводит слова Силкина Metaratings.
Марцел Личка возглавлял "Оренбург" в 2020-2023 гг. Под его руководством уральцы в ФНЛ заняли 2-е место (в сезоне-2020/21) и 3-е место (в сезоне-2021/22). После выхода в Российскую Премьер-Лигу "Оренбург" занял 7-е место в сезоне-2022/23.
22 июня 2023 года Марцел Личка стал главным тренером московского "Динамо". Прошлый сезон бело-голубые завершили на третьем месте в турнирной таблице чемпионата России, уступив победителю турнира - петербургскому "Зениту" - 1 очко.
Силкин: стал симпатизировать Личке, когда узнал, что он говорит по-русски
Футбольный тренер Сергей Силкин сравнил между сбой "Оренбург" и московское "Динамо" во время работы в этих клубах в качестве главного тренера Марцела Лички.
Фото: ФК "Динамо" Москва