"У него нет внутренней мотивации становиться лучше". Талалаев объяснил вероятную продажу игрока "Балтики"

Главный тренер "Балтики" Андрей Талалаев прокомментировал возможный уход защитника команды Кевина Андраде.
Фото: ФК "Балтика"
"Мы уже это обсудили с руководителями клуба и приняли решение месяц назад, когда пришли запросы по нему и мы ставили ориентировочные цены.

Мы поняли, что будет целесообразно прощаться. У него нет внутренней мотивации становиться лучше. А это главный критерий того, может футболист оставаться в "Балтике" или нет", - сказал Талалаев.

Ранее Талалаев раскритиковал Андраде за удаление на 12-й минуте гостевого матча с "Локомотивом" в 29-м туре РПЛ (0:1), заявив, что у игрока "чемоданное настроение" и мыслями он уже не с командой.

Напомним, в СМИ сообщалось, что в услугах центрального защитника "Балтики" заинтересован "Зенит", который может предложить за 26-летнего колумбийца более 3 миллионов евро.

Источник: "Матч ТВ"

