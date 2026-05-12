"У него нет внутренней мотивации становиться лучше". Талалаев объяснил вероятную продажу игрока "Балтики"

Мы поняли, что будет целесообразно прощаться. У него нет внутренней мотивации становиться лучше. А это главный критерий того, может футболист оставаться в "Балтике" или нет", - сказал Талалаев.
Ранее Талалаев раскритиковал Андраде за удаление на 12-й минуте гостевого матча с "Локомотивом" в 29-м туре РПЛ (0:1), заявив, что у игрока "чемоданное настроение" и мыслями он уже не с командой.
Напомним, в СМИ сообщалось, что в услугах центрального защитника "Балтики" заинтересован "Зенит", который может предложить за 26-летнего колумбийца более 3 миллионов евро.
