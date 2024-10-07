"Он расстался очень корректно, объяснил решение. Оно связано с мнением его жены о нахождении в Москве. Он пожелал нам удачи. Стоило написать в чате, но не думаю, что он тем самым хотел проявить неуважение. Расстались доброжелательно", - приводит слова Бабаева "Матч ТВ".
15 сентября московский ЦСКА сообщил об уходе из команды чилийского нападающего Виктора Давилы. По информации СМИ, 26-летний нападающий за расторжение контракта с красно-синими заплатил 7,5 млн евро. Сразу после этого игрок сборной Чили заключил соглашение с мексиканским клубом "Америка".
Виктор Давила выступал в составе ЦСКА с августа 2023 года. За это время на счёту чилийца было 38 появлений на поле, 6 забитых голов, 8 результативных передач, 3 жёлтые карточки.
Бабаев: решение Давилы об уходе из ЦСКА связано с мнением его жены о нахождении в Москве
Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев рассказал об уходе из "армейского" клуба чилийского нападающего Виктора Давилы.
Фото: ПФК ЦСКА