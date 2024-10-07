- Он и так уже легенда "Монако" - взял 10-й номер и продлил контракт на пять лет. К нему в "Монако" относятся с большим уважением. Головин лидер команды. Головин перерос подающего надежды и стал полноправно ценным игроком. Не удивлюсь, если в конце карьеры вернётся заканчивать в ЦСКА, - цитирует бывшего футболиста "Динамо" "Чемпионат".
Ранее "Монако" сообщил о заключении нового пятилетнего соглашения с 28-летним футболистом, который выступает за монегасков с 2018 года. За это время Головин 210 раз выходил на поле в футболке "Монако" и забил 31 гол.
В текущем сезоне полузащитник провел пять неполных матчей, но не отметился голевыми действиями. "Монако" лидирует в таблице французского чемпионата, набрав в семи турах 19 очков.
Пименов: не удивлюсь, если Головин вернется в ЦСКА закончить карьеру
Экс-форвард национальной сборной России Руслан Пименов высказался о хавбеке "Монако" Александре Головине.
Фото: ФК "Монако"