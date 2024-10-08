- Сыграли треть чемпионата, а стабильности нет. То одну игру ведут прилично - вторую проваливают. Стабильности ни в составе, ни в игре нет. Пока по игре нельзя сказать, что они окажутся в тройке. Сейчас "Спартак" два-три матча не так проведёт, и опять будут думать, как бы поменять тренера: поставить нового 28-го или 25-го, - цитирует Заварзина "Спорт день за днем".
"Спартак" под руководством Деяна Станковича в текущем сезоне РПЛ провел 11 матчей, одержал пять побед и дважды потерпел поражение. В четырех встречах была зафиксирована ничья. Красно-белые с 19 очками располагаются на шестой строчке в таблице.
После паузы на международные матчи "Спартак" на своем поле примет "Краснодар", матч пройдет 19 октября, старт игры запланирован на 16:30 мск.
Экс-гендиректор "Спартака" Заварзин - о выступлении красно-белых: сыграли треть чемпионата, а стабильности нет
Юрий Заварзин, ранее занимавший должность генерального директора "красно-белых", высказался о выступлении столичной команды в текущем сезоне.
Фото: Официальный сайт РПЛ