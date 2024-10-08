"Джикия - большой игрок, уверен, он поможет "Химкам". Он долгое время не играл, сейчас ему нужно набрать форму. Тренер и руководство клуба доверяют ему", - цитирует Веру "РБ Спорт".
Георгий Джикия перешел в подмосковные "Химки" в летнее трансферное окно на правах свободного агента, в прошлом сезоне центральный защитник выступал за московский "Спартак". Джикия провел за подмосковный клуб два матча и не отметился результативными действиями. Контракт 30-летнего игрока с клубом рассчитан до лета 2025 года.
После 11-ти сыгранных туров команда Франка Артиги располагается на 13-й строчке в турнирной таблице российского чемпионата и имеет в своем активе 8 набранных очков.
Вера: Джикия - большой игрок, уверен, он поможет "Химкам"
Полузащитник "Химок" Лукас Вера высказался о Георгии Джикии.
Фото: ФК "Химки"