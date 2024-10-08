- Проблемы у красно-белых в психологии. Если Станкович со "Спартаком" не попадет в тройку, его выгонят. Он нервничает из-за этого, - передает слова Заварзина "РБ Спорт".
Станкович возглавил "Спартак" перед началом сезона, заключив двухлетнее соглашение. Красно-белые в 11 матчах набрали 19 баллов и располагаются на шестой строчке в таблице. Отставание от лидирующего "Краснодара" составляет восемь очков.
В 12-м туре РПЛ "Спартак" дома примет "Краснодар", встреча состоится на "Лукойл Арене" 19 октября.
Заварзин: если Станкович со "Спартаком" не попадет в тройку, его выгонят
Бывший генеральный директор "Спартака" Юрий Заварзин считает, что серб Деян Станкович будет уволен из московского клуба в случае непопадания в топ-3 по итогам сезона.
Фото: Официальный сайт РПЛ