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Заварзин: если Станкович со "Спартаком" не попадет в тройку, его выгонят

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Бывший генеральный директор "Спартака" Юрий Заварзин считает, что серб Деян Станкович будет уволен из московского клуба в случае непопадания в топ-3 по итогам сезона.
Фото: Официальный сайт РПЛ
- Проблемы у красно-белых в психологии. Если Станкович со "Спартаком" не попадет в тройку, его выгонят. Он нервничает из-за этого, - передает слова Заварзина "РБ Спорт".

Станкович возглавил "Спартак" перед началом сезона, заключив двухлетнее соглашение. Красно-белые в 11 матчах набрали 19 баллов и располагаются на шестой строчке в таблице. Отставание от лидирующего "Краснодара" составляет восемь очков.

В 12-м туре РПЛ "Спартак" дома примет "Краснодар", встреча состоится на "Лукойл Арене" 19 октября.

Юрий Заварзин Деян Станкович Спартак
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