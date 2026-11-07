Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2026/27
Факел
14:00
ДинамоНе начат
Ахмат
16:30
РодинаНе начат
Краснодар
19:30
ЦСКАНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2026/27
Арсенал Тула
16:00
ЧелябинскНе начат
Торпедо
17:00
НефтехимикНе начат
Шинник
17:00
УфаНе начат

"Галатасарай" готов почти вдвое повысить зарплату Батракова - источник

"Галатасарай" готов почти вдвое увеличить зарплату Алексея Батракова, чтобы сохранить российского полузащитника.
Фото: Getty Images
Как пишет Fanatik, руководство стамбульского клуба обеспокоено интересом к футболисту со стороны ведущих европейских команд.

Поводом для беспокойства стали выступления 21-летнего хавбека в Лиге чемпионов: в четырёх первых матчах турнира он забил четыре мяча. Из-за чего в прессе появилась информация об интересе к нему со стороны топ-клубов.

Сейчас Батраков получает 3,25 миллиона евро в год. По данным источника, в новом контракте без фиксированной суммы выкупа зарплату россиянина хотят увеличить до шести миллионов евро.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится