"Галатасарай" готов почти вдвое повысить зарплату Батракова - источник

"Галатасарай" готов почти вдвое увеличить зарплату Алексея Батракова, чтобы сохранить российского полузащитника.

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Как пишет Fanatik, руководство стамбульского клуба обеспокоено интересом к футболисту со стороны ведущих европейских команд.



Поводом для беспокойства стали выступления 21-летнего хавбека в Лиге чемпионов: в четырёх первых матчах турнира он забил четыре мяча. Из-за чего в прессе появилась информация об интересе к нему со стороны топ-клубов.



Сейчас Батраков получает 3,25 миллиона евро в год. По данным источника, в новом контракте без фиксированной суммы выкупа зарплату россиянина хотят увеличить до шести миллионов евро.