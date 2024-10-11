- Кого хотел бы увидеть в ЦСКА? Месси и Роналду. А почему это не может быть реальным? Пьянич же здесь. Он играл с Месси и Роналду, а сейчас в РПЛ. Значит, их тоже можем увидеть здесь. Почему нет? Это моё мнение, - цитирует Дивеева "Чемпионат".
Напомним, в сентябре ЦСКА объявил о заключении трудового договора с боснийцем Миралемом Пьяничем, ранее выступавшим за "Ювентус" и "Барселону". Соглашение с футболистом рассчитано на один год и может быть продлено еще на один сезон в случае выполнения определенных достижений.
Дивеев является игроком "армейского" клуба с 2019 года. В текущем сезоне 25-летний защитник появлялся на поле в РПЛ в 11-ти матчах и забил четыре мяча.
ЦСКА с 20 баллами в активе идет на четвертой строчке в таблице РПЛ. В следующем туре коллектив Марко Николича в гостях встретится с махачкалинским "Динамо", игра пройдет 19 октября.
Дивеев - о Месси и Роналду: Пьянич уже в ЦСКА, значит и их можем здесь увидеть. Почему нет?
Игорь Дивеев, выступающий на позиции защитника за ЦСКА, рассказал, кого из известных игроков хотел бы увидеть в столичной команде.
Фото: ПФК ЦСКА