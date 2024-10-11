"Кто-то против таких перерывов, ведь есть команды, у которых хорошая серия, как "Краснодар" и "Локомотив". Эта пауза скажется отрицательно на них. Но посмотрим, как подойдут футболисты к официальным матчам после этого перерыва", - сказал Радченко.
Международная пауза продлится до середины октября, матчи Российской Премьер-Лиги возобновятся 18 числа. В 12-м туре "Краснодар" отправится в гости к московскому "Спартаку", а "Локомотив" сыграет на выезде с подмосковными "Химками". После 11 игр чемпионата "быки" и "железнодорожники" набрали по 27 очков и занимают соответственно первое и второе место в турнирной таблице РПЛ. Петербургский "Зенит" отстает от лидеров всего на один балл, сине-бело-голубые в 12-м туре проведут выездную встречу с тольяттинским "Акроном".
Источник: "Чемпионат"
Радченко: пауза отрицательно скажется на "Краснодаре" и "Локомотиве"
Бывший игрок "Зенита" Дмитрий Радченко высказался о влиянии паузы для лидеров РПЛ "Краснодара" и "Локомотива".
Фото: ФК "Краснодар"