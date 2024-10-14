- Мы бы хотели сыграть со сборной России ответный матч. Игра будет возможна на Кубе в следующем году. Постараемся провести этот товарищеский матч в официальные даты ФИФА.
Напомним, в октябрьскую международную паузу сборная России не смогла найти соперников и не провела ни одного товарищеского матча. Сбор команды Валерия Карпина состоялся, но продлился всего четыре дня, после чего игроки вернулись в расположения клубов.
Ранее сообщалось, что в ноябре национальная сборная России может провести контрольные игры с Брунеем и Сирией.
Источник: Sport24
Сборная Кубы хочет сыграть ответный матч с Россией
Директор по развитию Кубинской ассоциации футбола Хосе Юлиер Эрранс рассказал о намерении договориться с РФС о проведении ответной товарищеской игры между сборными Кубы и России.
Фото: сборная России