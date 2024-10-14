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Сборная Кубы хочет сыграть ответный матч с Россией

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Директор по развитию Кубинской ассоциации футбола Хосе Юлиер Эрранс рассказал о намерении договориться с РФС о проведении ответной товарищеской игры между сборными Кубы и России.
Фото: сборная России
- Мы бы хотели сыграть со сборной России ответный матч. Игра будет возможна на Кубе в следующем году. Постараемся провести этот товарищеский матч в официальные даты ФИФА.

Напомним, в октябрьскую международную паузу сборная России не смогла найти соперников и не провела ни одного товарищеского матча. Сбор команды Валерия Карпина состоялся, но продлился всего четыре дня, после чего игроки вернулись в расположения клубов.

Ранее сообщалось, что в ноябре национальная сборная России может провести контрольные игры с Брунеем и Сирией.

Источник: Sport24

Сборная Кубы Сборная России Товарищеские матчи
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