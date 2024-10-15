"По прошлому сезону "Динамо" часто везло. В этом фортуна немного отвернулась от бело-голубых, поэтому уже такое отставание от лидеров. Будущее Лички? В "Динамо" за последние годы никто лучше него не справлялся с работой, но если "Динамо" проиграет в следующем матче, то могут заговорить о его увольнении", - сказал Мостовой.
После 11 туров московское "Динамо" занимает пятое место, имея столько же очков как располагающееся на четвертом месте ЦСКА - 20. В предыдущей встрече бело-голубые проиграли "армейцам" дома со счетом 1:2. В следующем матче команда Марцела Лички сыграет против казанского "Рубина" в гостях, встреча состоится 20 октября в Казани, начало - в 19:00 по московскому времени. В Кубке России "Динамо" идет на втором месте в группе А, набрав 8 очков, первую строчку занимает московский "Спартак" с 12-ю набранными очками.
Источник: "РБ Спорт"
Мостовой: если "Динамо" проиграет в следующем матче, то могут заговорить об увольнении
Бывший футболист "Спартака" Александр Мостовой прокомментировал положение главного тренера "Динамо" Марцела Лички.
Фото: ФК "Динамо"