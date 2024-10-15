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Шикунов: со Станковичем "Спартак" играет гораздо лучше, чем с Абаскалем, но задачи идти на шестом месте нет

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Экс-спортивный директор "Спартака" Александр Шикунов оценил прогресс красно-белых под руководством сербского тренера Деяна Станковича.
Фото: официальный сайт "Спартака"
"Пока о Станковиче, как о тренере ничего не могу сказать. Понятно, что с ним "Спартак" играет гораздо лучше, чем с Абаскалем. Станкович выровнял ситуацию, но пока команда идет на 6 месте. Такой задачи у "Спартака" нет. Весь состав собран под сербского специалиста. В таких поединках, как с "Краснодаром", ЦСКА мы поймем, какой Станкович тренер и на что претендует "Спартак" в этом сезоне", - заявил Шикунов.

Победитель Лиги Чемпионов в составе миланского "Интера" Деян Станкович возглавляет московский "Спартак" с лета текущего года. Ранее специалист работал в таких клубах, как "Ференцварош", "Сампдория" и "Црвена Звезда". На своем посту Станкович сменил боснийца Владимира Слишковича, с которым "Спартак" завершал сезон после увольнения испанского тренера Гильермо Абаскаля.

После 11-ти туров текущего сезона "Спартак" занимает 6-е место в турнирной таблице. В активе красно-белых 19 очков - на 8 меньше, чем у лидирующих "Краснодара" и "Локомотива". В 12-м туре "Спартак" дома примет "Краснодар" (19-го октября), а в 14-м - сыграет на выезде с ЦСКА (2-го ноября).

Источник: "РБ Спорт"

Александр Шикунов Спартак Гильермо Абаскаль Деян Станкович
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