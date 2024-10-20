"Отличная победа. С каждой игрой чувствую себя все лучше. Главное - интересы команды и победа. У нас здоровая конкуренция, это двигатель", - цитирует Джикию "Матч ТВ".
Вчера, 19 октября, "Химки" на своем поле обыграли московский "Локомотив" в матче 12-го тура РПЛ со счетом 2:0. Эта победа стала для красно-черных второй в нынешнем розыгрыше чемпионата России.
Напомним, центральный защитник Георгий Джикия стал игроком "Химок" 12 сентября. За подмосковную команду футболист провел 195 минут в 3 матчах и пока не отметился результативными действиями.
Джикия: с каждой игрой чувствую себя все лучше
Защитник "Химок" Георгий Джикия оценил свою игру после победы над "Локомотивом" в 12-м туре РПЛ (2:0).
Фото: ФК "Химки"