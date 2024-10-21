- Рассмотрим выходы главных тренеров Станковича и Мусаева за пределы технической зоны, выход тренера "Краснодара" Корнеева за пределы технической зоны с выходом на поле, задержку выхода команды из раздевалки на три минуты перед началом матча, - передаёт слова Григорьянца Matchtv.ru.
Матч 12 тура Российской премьер-лиги "Спартак" - "Краснодар" прошёл в Москве на "Лукойл Арене" 19 октября и завершился крупной победой гостей со счётом 3:0.
40-летний Мурад Мусаев вернулся на пост главного тренера "Краснодара" в марте 2024 года, ранее он работал в этой должности с апреля 2018 года по апрель 2021 года. 46-летний серб Деян Станкович возглавил московский "Спартак" в июне 2024 года.
У КДК РФС есть претензии к главным тренерам Станковичу и Мусаеву по итогам матча "Спартак" - "Краснодар"
Глава Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц сообщил, что КДК рассмотрит поведение главных тренеров Деяна Станковича и Мурада Мусаева в матче "Спартак" - "Краснодар".
Фото: ФК "Краснодар"