- Ждал немного большего. По мне "Спартак" однозначно должен быть в тройке - говорил это до старта сезона. На данный момент остаюсь при своем мнении. Видимо, сейчас в "Спартаке" опять что-то происходит, у кого-то вверху в голове, - передает слова Мостового "Матч ТВ".
Московская команда в этом сезоне провела в РПЛ 12 матчей и набрал 19 очков, команда Деяна Станковича располагается на шестой позиции в таблице. Следующим соперником красно-белых станет "Пари НН", матч пройдет 27 октября, старт игры - в 14:15 мск.
В Кубке России "Спартак" в шести матчах набрал 15 баллов и занял первое место в группе и обеспечил себе участие в плей-офф. Вчера "Спартак" в гостях одолел махачкалинское "Динамо" (1:0).
Мостовой: сейчас в "Спартаке" опять что-то происходит, у кого-то вверху в голове
Экс-игрок столичного "Спартака" Александр Мостовой высказался о выступлении красно-белых в этом сезоне.
Фото: ФК "Спартак"