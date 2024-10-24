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Тимощук - о подписании Соболева в "Зенит": решили, что этот игрок усилит наш атакующий потенциал

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Помощник Сергея Семака в "Зените" Анатолий Тимощук рассказал, почему клуб решил приобрести форварда "Спартака" Александра Соболева.
Фото: ФК "Зенит"
- Мы отталкиваемся от того, нужен ли игрок или не нужен. Решили, что этот игрок усилит наш атакующий потенциал. За последние годы Соболев – один из сильнейших нападающих. И каждый хочет, чтобы у него был как можно более сильный футболист. Поэтому всё только от него самого зависит, - цитирует Семака "РБ Спорт".

Напомним, Соболев пополнил состав клуба с берегов Невы в летнее межсезонье, подписав с сине-бело-голубыми соглашение на три года. 27-летний футболист провел за клуб восемь матчей во всех турнирах, забил один гол и сделал одну голевую передачу.

"Зенит" после 12-ти туров идет на второй строчке в таблице РПЛ, отставание от лидирующего "Краснодара" составляет один балл. В 13-м туре РПЛ "Зенит" дома примет столичный "Локомотив", игра пройдет 27 октября и стартует в 19:30 мск.

Анатолий Тимощук Александр Соболев Зенит
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