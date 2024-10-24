"Хочется, чтобы сыграли как с Кубой. Зрители были довольны, сами игроки. Главное, чтобы не было каких-то экспериментов с составом, сыграть основным", - сказал Сенников.
Товарищеская встреча между сборными России и Брунея состоится 15 ноября в Краснодаре, результаты игры будут учтены в рейтинге ФИФА, соперник россиян в нем занимает 183-е место. В ноябре российская команда сыграет также со сборной Сирии, этот матч пройдет 19 ноября в Волгограде.
Напомним, сборная России разгромила сборную Кубы со счетом 8:0 в ноябре прошлого года.
Источник: "Спорт День за Днем"
Сенников - о матче сборной России с Брунеем: хочется, чтобы сыграли как с Кубой
Бывший защитник сборной России Дмитрий Сенников поделился ожиданиями от матча сборной России с командой Брунея.
Фото: РФС