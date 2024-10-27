"На самом деле как такового ничего не изменилось по сравнению с началом сезона, когда результаты были не очень. Просто тогда что-то не получалось. Сейчас везение, так скажем, немножко на нашей стороне. В коллективе у нас отличные взаимоотношения. Все могут друг другу в лицо сказать, кто в чем виноват, или похвалить. Это нормально, и вот сейчас у нас хорошо пошло. Дай бог, чтобы так шло и дальше", - приводит слова Щетинина "Известия".
Воронежский "Факел" 26 октября в Москве в рамках 13-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 встречался с ЦСКА. Игра завершилась безголевой ничьей. Благодаря этому результату футбольный клуб из Воронежа набрал 11 очков и на данный момент расположился на четырнадцатой строчке в турнирной таблице чемпионата России.
В следующем туре "Факел" под руководством Дмитрия Пятибратова 3 ноября на своём домашнем стадионе встретится с подмосковными "Химками". Начало встречи запланировано на 17:30 по московскому времени.
Игрок "Факела" Щетинин: у нас все могут друг другу в лицо сказать, кто в чем виноват, или похвалить
Полузащитник воронежского "Факела" Михаил Щетинин рассказал, за счёт чего команде удалось продлить беспроигрышную серию в РПЛ до 4 матчей.
Фото: ФК "Факел"