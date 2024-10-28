- Только не Винисиусу вручайте "Золотой мяч". Отдайте Родри! Винисиус точно недостоин этого. Человек, который получает "Золотой мяч", должен быть эталоном для всех. В этом году эталоном для всех был Родри. Выиграть АПЛ и Евро, быть примером не только на футбольном поле, но и за его пределами.
Напомним, сегодня, 28 октября, в Париже состоится вручение главной футбольной индивидуальной награды года "Золотой мяч".
Главным претендентом на приз лучшему игроку 2024 года называется нападающий мадридского "Реала" и сборной Бразилии Винисиус Жуниор. Вингер провел за клуб 39 матчей, в которых забил 24 гола и отдал 11 голевых передач. За сборную бразилец сыграл 10 матчей, забил 2 гола и дважды ассистировал партнерам. В минувшем сезоне он стал чемпионом Испании, победителем Лиги чемпионов и Суперкубка Испании.
Полузащитник "Манчестер Сити" Родри забил 9 мячей и сделал 14 голевых передач в 50 играх за английскую команду. В составе сборной Испании хавбек провел 13 матчей и записал на свой счет 3+1 по системе гол плюс пас. В сезоне-2023/2024 Родри стал чемпионом Англии, победителем клубного чемпионата мира и Суперкубка УЕФА, а также чемпионом Евро-2024.
Источник: "Чемпионат"
Литвинов: только не Винисиусу вручайте "Золотой мяч". Он точно недостоин этого
Хавбек московского "Спартака" Руслан Литвинов заявил, что вингер "Реала" Винисиус Жуниор не достоин "Золотого мяча" в этом году.
Фото: Getty Images