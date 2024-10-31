"Мы пока не получали данных по составу делегации Брунея", - цитирует службу коммуникаций РФС "Чемпионат".
Ранее появилась информация, что Бруней отправит на товарищеский матч с Россией второй состав. Товарищеский матч должен состояться 15-го ноября в "Краснодаре". 19-го числа команда Валерия Карпина сыграет со сборной Сирии, встреча состоится в Волгограде.
Напомним, что РФС в октябре не смог найти соперника для проведения товарищеского матча с Россией.
В РФС высказались об информации, что сборная России сыграет со вторым составом Брунея
В службе коммуникаций РФС прокомментировали информацию, что сборная России сыграет со второй командой Брунея.
Фото: РФС