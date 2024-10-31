- Юрий получает игровое время в кубковых матчах. Конечно, как и любому футболисту, ему хотелось бы выходить на поле чаще, но Дюпин готов доказывать свой уровень и ждать шанса. Он отлично освоился в "Краснодаре", это прекрасный клуб, ему очень нравится город, он там счастлив. А игровые минуты придут, в этом я не сомневаюсь.
36-летний вратарь Юрий Дюпин пополнил состав "Краснодара" в минувшее летнее трансферное окно, перебравшись из казанского "Рубина" в качестве свободного агента. Его действующий контракт с краснодарским клубом рассчитан до конца июня 2025 года. В текущем сезоне голкипер сыграл в четырех матчах Кубка России, в которых пропустил 7 мячей и в одном отыграл на ноль. На счету игрока пока нет ни в одной встречи за "быков" в российской Премьер-лиге. Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 500 тысяч евро. В марте Дюпину исполнится 37 лет.
Источник: "РБ Спорт"
Представитель Дюпина: Юрий готов доказывать свой уровень и ждать шанса в "Краснодаре". Он там счастлив
Футбольный юрист Дмитрий Кигинько, представляющий интересы вратаря "Краснодара" Юрия Дюпина, рассказал об адаптации игрока в клубе.
Фото: ФК "Краснодар"