Напомним, вратарь покинул донскую команду по окончании прошлого сезона и подписал контракт с "Крыльями Советов". Голкипер принял участие в пяти матчах за самарский клуб и пропустил пять голов.
- Все жаловались на Песьякова и хотели, чтобы клуб избавился от него. Есть ощущение, что в этом плане "Ростов" допустил ошибку: зря, мне кажется, он в такой ситуации оказался бы нужным человеком в команде, - передает слова Логашова "РБ Спорт".
"Ростов" в 14-м туре РПЛ на выезде встретится с "Динамо", матч пройдет сегодня, 1 ноября, старт игры - в 19:00 мск.
В активе "Ростова" 13 баллов и девятая строчка в РПЛ, "Динамо" с 26 очками располагается на четвертой позиции в таблице.
Логашов считает ошибкой уход из "Ростова" Сергея Песьякова
Арсений Логашов, экс-игрок "Ростова", высказался об уходе из клуба голкипера Сергея Песьякова.
Фото: Официальный сайт РПЛ