Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Динамо
19:00
РостовНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Алавес
23:00
МальоркаНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Байер
22:30
ШтутгартНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Монако
21:00
АнжеНе начат
Лилль
23:00
ЛионНе начат

Логашов считает ошибкой уход из "Ростова" Сергея Песьякова

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Арсений Логашов, экс-игрок "Ростова", высказался об уходе из клуба голкипера Сергея Песьякова.
Фото: Официальный сайт РПЛ
Напомним, вратарь покинул донскую команду по окончании прошлого сезона и подписал контракт с "Крыльями Советов". Голкипер принял участие в пяти матчах за самарский клуб и пропустил пять голов.

- Все жаловались на Песьякова и хотели, чтобы клуб избавился от него. Есть ощущение, что в этом плане "Ростов" допустил ошибку: зря, мне кажется, он в такой ситуации оказался бы нужным человеком в команде, - передает слова Логашова "РБ Спорт".

"Ростов" в 14-м туре РПЛ на выезде встретится с "Динамо", матч пройдет сегодня, 1 ноября, старт игры - в 19:00 мск.

В активе "Ростова" 13 баллов и девятая строчка в РПЛ, "Динамо" с 26 очками располагается на четвертой позиции в таблице.

Арсений Логашов Сергей Песьяков Ростов
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится