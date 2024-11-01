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Экс-наставник ЦСКА Федотов высказался о работе Николича в клубе

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Экс-наставник ЦСКА Владимир Федотов ответил на вопросы о работе нынешнего главного тренера столичной команды Марко Николича.
Фото: Официальный сайт РПЛ
- Как вам ЦСКА при Николиче?

- Зачем мне это?..

- Кажется, ЦСКА не намного лучше, чем при вас.

- Мы не говорим, лучше или хуже. Мы должны понимать, как сделать лучше ЦСКА.

- У Николича получается сделать ЦСКА лучше?

- Спросите у Николича. Или у руководства клуба, - сказал экс-тренер ЦСКА в интервью "РБ Спорт".

Напомним, Федотов покинул "армейскую" команду по окончании прошлого сезона. Под его руководством клуб финишировал на шестой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав в 30 матчах 48 очков. Вместо Федотова ЦСКА возглавил экс-наставник "Локомотива" Марко Николич.

Под руководством сербского специалиста ЦСКА в этом сезоне РПЛ провел 13 матчей, одержал семь побед и потерпел три поражения, три игры завершились вничью. Лидирует в РПЛ "Краснодар", у которого 33 очка. В тройку лидеров также входят "Зенит" и "Локомотив".

Завтра, 2 ноября, команда Николича при своих болельщиках встретится со "Спартаком", матч начнется в 20:45 по московскому времени.

Владимир Федотов Марко Николич ЦСКА
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