"В команде многие хотели, чтобы выпал "Краснодар", мне же было всё равно. Рад буду вновь сыграть против любой команды Премьер-лиги. Для себя акценты не расставлял. Конечно, есть желание сыграть с лидером национального чемпионата. В целом - здорово! Но чтобы увеличились шансы на проход следующий раунд, наверное, был бы желателен другой соперник", - поделился Крицюк.
1-го ноября состоялась жеребьевка 1/4 финала Пути регионов Кубка России. С "Тюменью" сыграет лидер чемпионата России "Краснодар". Вратарь "Тюмени" Станислав Крицюк защищал цвета "Краснодара" с января 2016-го по сентябрь 2020-го года. В "Тюмень" Крицюк перебрался летом текущего года из португальского клуба "Жил Висенте".
После 16-ти туров "Тюмень" занимает последнее место в турнирной таблице Первой лиги. В активе команды 9 набранных очков. У "Уфы", которая занимает предпоследнее место, 14 очков.
Источник: Metaratings
Крицюк: в "Тюмени" многие хотели, чтобы выпал "Краснодар", мне было всё равно
Вратарь "Тюмени" Станислав Крицюк прокомментировал жеребьевку 1/4 финала Пути регионов Кубка России.
Фото: ФК "Тюмень" ВКонтакте