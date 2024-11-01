"Играть нужно, сборная должна существовать. Но в советское время были две сборные СССР — первая и вторая. Почему не сделать вторую сборную из игроков РПЛ? Если такой матч и такая сборная [Брунея]. Если более сильная, то сборная должна играть международные матчи", - приводит слова Юрана "Матч ТВ".
Сборная России в рамках очередного учебно-тренировочного сбора 15 ноября в Краснодаре сыграет товарищеский матч со сборной Брунея, которая в рейтинге ФИФА занимает 184-е место. При этом в Футбольной ассоциации Брунея сообщили, что в Россию отправится вторая команда, состоящая практически полностью из непрофессиональных футболистов.
Сергей Юран предложил сделать вторую сборную России
Бывший главный тренер "Химок" и "Пари НН" Сергей Юран перед товарищеским матчем с командой Брунея предложил сделать вторую сборную России.
Фото: телеграм-канал сборной России по футболу