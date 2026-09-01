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Стало известно, сколько "Локомотив" будет платить Мостовому - источник

Андрей Мостовой близок к переходу из "Зенита" в "Локомотив" на правах аренды.
Фото: ФК "Зенит"
28-летний вингер отправится в московский клуб без предварительного продления действующего соглашения с петербуржцами.

Ожидается, что в среду Мостовой вылетит в Москву для завершения сделки. "Локомотив" будет выплачивать футболисту девять миллионов рублей из его зарплаты. От оставшейся части суммы игрок отказался ради получения игровой практики.

Ранее сообщалось, что перед арендой Мостовой продлит контракт с "Зенитом", который действует до лета 2027 года, а клубы разделят расходы на его зарплату.

Источник: телеграм-канал журналиста Ивана Карпова

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