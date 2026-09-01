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Наставник "Факела" прокомментировал поражение от "Краснодара"

Олег Василенко положительно оценил действия "Факела" во встрече Кубка России с "Краснодаром", несмотря на поражение в серии пенальти.
Фото: ФК "Факел"
Наставник воронежцев остался доволен тем, как его футболисты создавали свои моменты и ограничивали возможности соперника.

- Пенальти - это всегда лотерея. Случилось так, что у нас парни не забили. Бывает такое. Что касается качества и содержания игры, я доволен. Мы создавали моменты, не давали сопернику создавать моменты. Что касается пропущенного мяча, то да, там была индивидуальная ошибка, от этого никто не застрахован. В целом, хороший матч, - сказал Василенко в эфире "Матч ТВ".

В основное время команды сыграли вничью - 1:1, а серия пенальти осталась за "Краснодаром" - 4:3. После трёх туров "Факел" с одним очком занимает четвёртую строчку группы B. Следующая встреча этих соперников состоится 13 октября в Краснодаре.

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