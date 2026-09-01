Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Акрон
0 - 0 (П 5 - 4) 0 054
ЛокомотивЗавершен
Факел
1 - 1 (П 3 - 4) 1 134
КраснодарЗавершен
Ростов
2 - 0 2 0
ЦСКАЗавершен

"Ростов" одержал уверенную победу над ЦСКА в Кубке России

"Ростов" одержал третью победу подряд на групповом этапе Кубка России.
Фото: ФК "Ростов"
На своём поле команда обыграла ЦСКА со счётом 2:0.

Оба мяча были забиты во второй половине встречи. На 75-й минуте Имран Азнауров вывел хозяев вперёд, а спустя десять минут Данила Прохин установил окончательный результат.

После трёх туров "Ростов" набрал девять очков. ЦСКА с двумя баллами располагается на третьей строчке.

Кубок России

Путь РПЛ. Группа D. 3 тур

Голы: Азнауров, 75, Прохин, 85.

"Ростов": Голиков, Мелёхин (Радченко, 46), Бабакин, Ногейра (Сако, 46), Прохин, Семенчук, Шанталий, Азнауров, Голенков (Сулейманов, 77), Мадрахимов (Мухин, 58), Титов (Комаров, 58).

ЦСКА: Бориско, Матеус Рейс, Гайич (Кармо, 10), Круговой, Лукин, Абдулкадыров, Глебов (Попович, 66), Матеус Алвес (Вакулич, 80), Бандикян (Пономарчук, 77), Обляков, Лусиано (Мусаев, 77).

Предупреждения: Абдулкадыров, 56.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 4
  • Нравится
  • +2
  • Не нравится