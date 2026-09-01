"Ростов" одержал уверенную победу над ЦСКА в Кубке России

На своём поле команда обыграла ЦСКА со счётом 2:0.
Оба мяча были забиты во второй половине встречи. На 75-й минуте Имран Азнауров вывел хозяев вперёд, а спустя десять минут Данила Прохин установил окончательный результат.
После трёх туров "Ростов" набрал девять очков. ЦСКА с двумя баллами располагается на третьей строчке.
Кубок России
Путь РПЛ. Группа D. 3 тур
Голы: Азнауров, 75, Прохин, 85.
"Ростов": Голиков, Мелёхин (Радченко, 46), Бабакин, Ногейра (Сако, 46), Прохин, Семенчук, Шанталий, Азнауров, Голенков (Сулейманов, 77), Мадрахимов (Мухин, 58), Титов (Комаров, 58).
ЦСКА: Бориско, Матеус Рейс, Гайич (Кармо, 10), Круговой, Лукин, Абдулкадыров, Глебов (Попович, 66), Матеус Алвес (Вакулич, 80), Бандикян (Пономарчук, 77), Обляков, Лусиано (Мусаев, 77).
Предупреждения: Абдулкадыров, 56.