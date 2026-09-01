"Ювентус" подписал двух футболистов из АПЛ

"Ювентус" усилил состав сразу двумя футболистами из английской Премьер-лиги.

Фото: ФК "Ювентус"

К туринцам на правах аренды присоединились нападающий сборной Германии Ник Вольтемаде и сенегальский полузащитник Пап Сарр.



Вольтемаде будет представлять итальянскую команду до 30 июня 2027 года. Последним клубом 24-летнего форварда был "Ньюкасл", куда он перебрался в августе 2025-го. За английскую команду немец провёл 53 встречи, забил 11 мячей и сделал шесть ассистов на партнёров.



Сарр перешёл в Турин из "Тоттенхэма". В его арендном соглашении предусмотрена возможность последующего выкупа за 27,5 миллиона евро при выполнении определённых условий.

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Ньюкасл