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"Ювентус" подписал двух футболистов из АПЛ

"Ювентус" усилил состав сразу двумя футболистами из английской Премьер-лиги.
Фото: ФК "Ювентус"
К туринцам на правах аренды присоединились нападающий сборной Германии Ник Вольтемаде и сенегальский полузащитник Пап Сарр.

Вольтемаде будет представлять итальянскую команду до 30 июня 2027 года. Последним клубом 24-летнего форварда был "Ньюкасл", куда он перебрался в августе 2025-го. За английскую команду немец провёл 53 встречи, забил 11 мячей и сделал шесть ассистов на партнёров.

Сарр перешёл в Турин из "Тоттенхэма". В его арендном соглашении предусмотрена возможность последующего выкупа за 27,5 миллиона евро при выполнении определённых условий.

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