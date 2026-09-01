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"Лацио" расторг контракт с экс-игроком "Спартака"

Самуэль Жиго покинул "Лацио" и теперь находится в статусе свободного агента.
Фото: Getty Images
Римский клуб договорился с бывшим защитником "Спартака" о досрочном прекращении сотрудничества по обоюдному согласию.

Ранее Жиго выступал за "Марсель", откуда летом 2024 года отправился в аренду в "Лацио". Спустя сезон итальянцы оформили полноценный трансфер футболиста.

Всего за римлян защитник сыграл 23 матча, забил два мяча и отдал одну результативную передачу. До переезда во Францию Жиго четыре года представлял "Спартак".

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