Римский клуб договорился с бывшим защитником "Спартака" о досрочном прекращении сотрудничества по обоюдному согласию.
Ранее Жиго выступал за "Марсель", откуда летом 2024 года отправился в аренду в "Лацио". Спустя сезон итальянцы оформили полноценный трансфер футболиста.
Всего за римлян защитник сыграл 23 матча, забил два мяча и отдал одну результативную передачу. До переезда во Францию Жиго четыре года представлял "Спартак".
"Лацио" расторг контракт с экс-игроком "Спартака"
Самуэль Жиго покинул "Лацио" и теперь находится в статусе свободного агента.
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