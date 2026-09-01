В ЦСКА рассказали о предстоящей операции Баринова за границей

Руководитель медицинского департамента армейцев Эдуард Безуглов сообщил, что окончательное решение будет принято после дополнительного обследования. Сейчас клуб занимается оформлением необходимых для поездки документов.
- Баринов в ближайшее время пройдет дополнительное обследование, но мы уже, в принципе, понимаем, что больше склоняемся к оперативному варианту решения его проблемы. Сейчас находимся в процессе получения визы, - заявил Безуглов в видео пресс-службы ЦСКА.
Баринов пополнил состав ЦСКА в январе, перейдя из "Локомотива", и успел провести пять встреч во всех турнирах. Из-за частичного повреждения передней крестообразной и внутренней боковой связок колена полузащитник выбыл на срок от трёх до шести месяцев.