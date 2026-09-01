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В ЦСКА рассказали о предстоящей операции Баринова за границей

Полузащитнику ЦСКА Дмитрию Баринову, вероятнее всего, потребуется хирургическое вмешательство из-за травмы колена.
Фото: ПФК ЦСКА
Ожидается, что операцию футболисту проведут за пределами России.

Руководитель медицинского департамента армейцев Эдуард Безуглов сообщил, что окончательное решение будет принято после дополнительного обследования. Сейчас клуб занимается оформлением необходимых для поездки документов.

- Баринов в ближайшее время пройдет дополнительное обследование, но мы уже, в принципе, понимаем, что больше склоняемся к оперативному варианту решения его проблемы. Сейчас находимся в процессе получения визы, - заявил Безуглов в видео пресс-службы ЦСКА.

Баринов пополнил состав ЦСКА в январе, перейдя из "Локомотива", и успел провести пять встреч во всех турнирах. Из-за частичного повреждения передней крестообразной и внутренней боковой связок колена полузащитник выбыл на срок от трёх до шести месяцев.

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