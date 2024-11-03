Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Локомотив
1 - 0 1 0
РубинЗавершен
Зенит
2 - 1 2 1
Динамо МхЗавершен
ЦСКА
0 - 2 0 2
СпартакЗавершен

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Енисей
2 - 0 2 0
РоторЗавершен
Сокол
1 - 0 1 0
Арсенал ТулаЗавершен
Уфа
2 - 1 2 1
КАМАЗЗавершен
Торпедо
3 - 0 3 0
АланияЗавершен

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Ньюкасл
1 - 0 1 0
АрсеналЗавершен
Борнмут
2 - 1 2 1
Манчестер СитиЗавершен
Ливерпуль
2 - 1 2 1
БрайтонЗавершен
Ноттингем Форест
3 - 0 3 0
Вест ХэмЗавершен
Саутгемптон
1 - 0 1 0
ЭвертонЗавершен
Ипсвич
1 - 1 1 1
ЛестерЗавершен
Вулверхэмптон
2 - 2 2 2
Кристал ПэласЗавершен

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Осасуна
1 - 0 1 0
ВальядолидЗавершен
Жирона
4 - 3 4 3
ЛеганесЗавершен
Вильярреал
Перенесён
Райо Вальекано
Валенсия
Перенесён
Реал Мадрид

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Болонья
1 - 0 1 0
ЛеччеЗавершен
Удинезе
0 - 2 0 2
ЮвентусЗавершен

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Вольфсбург
1 - 1 1 1
АугсбургЗавершен
Хольштайн
1 - 0 1 0
ХайденхаймЗавершен
Бавария
3 - 0 3 0
УнионЗавершен
Айнтрахт
7 - 2 7 2
БохумЗавершен
Хоффенхайм
0 - 2 0 2
Санкт-ПаулиЗавершен
Боруссия Д
2 - 1 2 1
РБ ЛейпцигЗавершен

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
ПСЖ
1 - 0 1 0
ЛансЗавершен
Брест
0 - 1 0 1
НиццаЗавершен

"Я не бил. Я получил, а мне дали красную". Литвинов - о своем удалении в матче с ЦСКА

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Футболист столичного "Спартака" Руслан Литвинов высказался после дерби с ЦСКА.
Фото: Официальный сайт РПЛ
Встреча 14-го тура РПЛ прошла в субботу и завершилась победой красно-белых со счетом 2:0. Литвинов получил красную карточку после потасовки во втором тайме. В составе хозяев поля красную карточку за удар соперника по лицу получил защитник Виллиан Роша, а в концовке встречи был удален хавбек Иван Обляков.

– Ну что могу сказать? Я не бил. Я получил, а мне дали красную. Арбитр мне вообще ничего не сказал. За что-то. Главное, что победили в дерби, - цитирует Литвинова "Матч ТВ".

"Спартак" набрал 25 очков и обошел ЦСКА в турнирной таблице, красно-белые занимают пятую строчку в РПЛ. В следующем туре команда Деяна Станковича на своем поле примет тольяттинский "Акрон", матч пройдет 10 ноября.

Руслан Литвинов Спартак
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 8
  • Нравится
  • +4
  • Не нравится