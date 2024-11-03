Встреча 14-го тура РПЛ прошла в субботу и завершилась победой красно-белых со счетом 2:0. Литвинов получил красную карточку после потасовки во втором тайме. В составе хозяев поля красную карточку за удар соперника по лицу получил защитник Виллиан Роша, а в концовке встречи был удален хавбек Иван Обляков.
– Ну что могу сказать? Я не бил. Я получил, а мне дали красную. Арбитр мне вообще ничего не сказал. За что-то. Главное, что победили в дерби, - цитирует Литвинова "Матч ТВ".
"Спартак" набрал 25 очков и обошел ЦСКА в турнирной таблице, красно-белые занимают пятую строчку в РПЛ. В следующем туре команда Деяна Станковича на своем поле примет тольяттинский "Акрон", матч пройдет 10 ноября.
"Я не бил. Я получил, а мне дали красную". Литвинов - о своем удалении в матче с ЦСКА
Фото: Официальный сайт РПЛ