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Защитник ЦСКА Роша - после удаления в матче со "Спартаком": приеду домой и засну спокойным сном. Моя совесть чиста

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Виллиан Роша, бразильский центральный защитник ЦСКА, высказался о своем удалении в дерби со "Спартаком".
Фото: кадр с трансляции "Матч премьер"
Центральная встреча 14-го тура РПЛ прошла на арене "армейцев" и завершилась победой спартаковцев со счетом 2:0. В начале второго тайма Роша был удален с поля за удар соперника по лицу. У "Спартака" в результате этого инцидента был удален Руслан Литвинов.

- Меня считают самым грязным игроком РПЛ? Пусть говорят что хотят. Я знаю, что я делаю на поле, знаю, что делаю для нашей команды. Знаю о своей совести. Сейчас я приеду домой, положу голову на подушку и засну спокойным сном. Моя совесть чиста, - цитирует футболиста ЦСКА "Чемпионат".

29-летний Роша защищает цвета столичной команды с 2022 года, до этого он выступал за португальский клуб "Портимоненсе". Контракт игрока с ЦСКА действует до июня 2027 года, портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Роши в шесть миллионов евро.

В текущем сезоне Роша провел в РПЛ 13 матчей, забил один гол и получил одну красную карточку. Футболист не поможет своей команде в матче с "Крыльями Советов", который пройдет 10 ноября.

Виллиан Роша ЦСКА Спартак
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