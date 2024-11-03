Центральная встреча 14-го тура РПЛ прошла на арене "армейцев" и завершилась победой спартаковцев со счетом 2:0. В начале второго тайма Роша был удален с поля за удар соперника по лицу. У "Спартака" в результате этого инцидента был удален Руслан Литвинов.
- Меня считают самым грязным игроком РПЛ? Пусть говорят что хотят. Я знаю, что я делаю на поле, знаю, что делаю для нашей команды. Знаю о своей совести. Сейчас я приеду домой, положу голову на подушку и засну спокойным сном. Моя совесть чиста, - цитирует футболиста ЦСКА "Чемпионат".
29-летний Роша защищает цвета столичной команды с 2022 года, до этого он выступал за португальский клуб "Портимоненсе". Контракт игрока с ЦСКА действует до июня 2027 года, портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Роши в шесть миллионов евро.
В текущем сезоне Роша провел в РПЛ 13 матчей, забил один гол и получил одну красную карточку. Футболист не поможет своей команде в матче с "Крыльями Советов", который пройдет 10 ноября.
Защитник ЦСКА Роша - после удаления в матче со "Спартаком": приеду домой и засну спокойным сном. Моя совесть чиста
Виллиан Роша, бразильский центральный защитник ЦСКА, высказался о своем удалении в дерби со "Спартаком".
Фото: кадр с трансляции "Матч премьер"