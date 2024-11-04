"Я очень сильно расстроен, что у Лещука не получилось стать первым номером "Динамо". Меня это напрягает. Я считал, что Лещук будет основным. Конечно, на него повлияли ошибки в матчах и семейные неурядицы. С этим не так легко справиться. Хочется пожелать Игорю, чтобы он выбросил всё из головы и показал, что он не хуже Лунёва. Я даже не сомневаюсь, что у Лещука есть шансы выиграть конкуренцию у Лунёва", — приводит слова Орещука Legalbet.
Андрей Лунёв в июне 2024 года на правах свободного агента подписал двухлетний контракт с московским "Динамо". С момента своего перехода 32-летний вратарь в общей сложности принял участие в 14 официальных матчах, в которых пропустил 16 голов.
Игорь Лещук является воспитанником московского "Динамо". В текущем сезоне 28-летний голкипер в общей сложности принял участие в 6 официальных матчах, в которых всего пропустил 12 голов. Его действующее соглашение с бело-голубыми рассчитано на срок до 30 июня 2028 года.
Орещук пожелал вратарю "Динамо" Лещуку выбросить всё из головы и показать, что он не хуже Лунёва
Бывший спортивный директор "Динамо" Роман Орещук высказался о вратарях московского клуба.
Фото: ФК "Динамо" Москва