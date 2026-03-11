Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Байер
20:45
АрсеналНе начат
Буде-Глимт
23:00
Спортинг ЛиссабонНе начат
Реал Мадрид
23:00
Манчестер СитиНе начат
ПСЖ
23:00
ЧелсиНе начат

Ловчев ответил, может ли "Спартак" пройти "Динамо" в Кубке России

Бывший игрок "Спартака" Евгений Ловчев высказался о ситуации команды в Кубке России.
Фото: ФК "Спартак"
Евгений Ловчев заявил, что "Спартак" может забить три гола "Динамо" и пройти в следующую стадию Кубка России.

"У "Спартака" есть шансы пройти "Динамо".
"Динамо" не будет таким агрессивным, как в первом матче. Ничего страшного в "Динамо" нет. Да, они сейчас в порядке, им везет во многом. Три гола, без сомнения, "Спартак" может забить. Главный вопрос - как сыграют защитники", - сказал Ловчев "Матч ТВ".

5 марта на "ВТБ Арене" состоялся первый матч полуфинала Пути РПЛ Кубка России между московскими "Динамо" и "Спартаком". Подопечные Хуана Карлоса Карседо потерпели поражение со счетом 2:5.

Ответный матч пройдет на "Лукойл Арене" 18 марта. Стартовый свисток прозвучит в 20:45 по московскому времени.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится