Ловчев ответил, может ли "Спартак" пройти "Динамо" в Кубке России

"У "Спартака" есть шансы пройти "Динамо"."Динамо" не будет таким агрессивным, как в первом матче. Ничего страшного в "Динамо" нет. Да, они сейчас в порядке, им везет во многом. Три гола, без сомнения, "Спартак" может забить. Главный вопрос - как сыграют защитники", - сказал Ловчев "Матч ТВ".
5 марта на "ВТБ Арене" состоялся первый матч полуфинала Пути РПЛ Кубка России между московскими "Динамо" и "Спартаком". Подопечные Хуана Карлоса Карседо потерпели поражение со счетом 2:5.
Ответный матч пройдет на "Лукойл Арене" 18 марта. Стартовый свисток прозвучит в 20:45 по московскому времени.