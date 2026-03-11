Шишкин: на "Зенит" матч будет больше давить, чем на "Спартак"

"Думаю, на "Зенит" этот матч будет иметь большее давление, чем на "Спартак".Красно-белые спокойно идут на пятом-шестом местах - ничто на них не довлеет. У "Зенита" идёт борьба за чемпионство, было поражение от "Оренбурга". Игра может сложиться как угодно", - сказал Шишкин "Чемпионату".
14 марта на "Газпром Арене" состоится матч 21-го тура Российской Премьер-Лиги между петербургским "Зенитом" и московским "Спартаком". Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по московскому времени.
На данный момент красно-белые занимают шестое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 35 очков в 20-ти матчах. Сине-бело-голубые располагаются на второй строчке с 42 баллами в своем активе.