Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Байер
20:45
АрсеналНе начат
Буде-Глимт
23:00
Спортинг ЛиссабонНе начат
Реал Мадрид
23:00
Манчестер СитиНе начат
ПСЖ
23:00
ЧелсиНе начат

Шишкин: на "Зенит" матч будет больше давить, чем на "Спартак"

Роман Шишкин высказался о предстоящем матче между "Зенитом" и "Спартаком".
Фото: ФК "Спартак"
Роман Шишкин заявил, что матч будет больше давить на игроков "Зенита" из-за борьбы за чемпионство.

"Думаю, на "Зенит" этот матч будет иметь большее давление, чем на "Спартак".
Красно-белые спокойно идут на пятом-шестом местах - ничто на них не довлеет. У "Зенита" идёт борьба за чемпионство, было поражение от "Оренбурга". Игра может сложиться как угодно", - сказал Шишкин "Чемпионату".

14 марта на "Газпром Арене" состоится матч 21-го тура Российской Премьер-Лиги между петербургским "Зенитом" и московским "Спартаком". Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по московскому времени.

На данный момент красно-белые занимают шестое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 35 очков в 20-ти матчах. Сине-бело-голубые располагаются на второй строчке с 42 баллами в своем активе.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится