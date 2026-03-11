Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

Байер
20:45
АрсеналНе начат
Буде-Глимт
23:00
Спортинг ЛиссабонНе начат
Реал Мадрид
23:00
Манчестер СитиНе начат
ПСЖ
23:00
ЧелсиНе начат

Черевченко объяснил поражение "Краснодара" в матче с "Рубином"

Бывший игрок "Локомотива" Игорь Черевченко высказался о матче "Краснодара" с "Рубином".
Фото: ФК "Краснодар"
Игорь Черевченко заявил, что игроки "Краснодара" расслаблены.

"Краснодар расслаблен. Плюс природа заявила о себе в матче с "Рубином".
Холод тоже влияет на качество футболистов, но погода для всех одинаковая. "Рубин" лучше приспособился к погодным условиям. Но "Краснодар" до конца будет в чемпионской гонке", - сказал Черевченко "Чемпионату".

8 марта на "Ак Барс Арене" состоялся матч казанского "Рубина" и "Краснодара" в рамках 20-го тура Российской Премьер-Лиги. Подопечные Мурада Мусаева потерпели поражение со счетом 1:2. Единственным голом за "быков" отметился нападающий Джон Кордоба. В составе "Рубина" мячи забили полузащитник Назми Грипши и защитник Константин Нижегородов.

