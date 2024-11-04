"На данный момент новая дата слушаний не назначена. Они отложены на неопределённый срок", - цитирует де Хаану "РИА Новости Спорт".
Напомним, что ранее экс-нападающий московского "Спартака" Квинси Промес был приговорен к шести годам тюремного заключения за участие в контрабанде наркотиков. Голландец подавал несколько апелляций, которые были отклонены. На данный момент нападающий выступает за "Дубай Юнайтед". Голландец не может покинуть ОАЭ после зимних сборов с красно-белыми, которые состоялись в феврале текущего года.
Суд Амстердама отложил слушание дела Промеса на неопределенный срок
Пресс-секретарь суда Амстердама Дилана де Хаана высказалась о деле экс-нападающего "Спартака" Квинси Промеса.
Фото: ФК "Спартак"