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Суд Амстердама отложил слушание дела Промеса на неопределенный срок

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Пресс-секретарь суда Амстердама Дилана де Хаана высказалась о деле экс-нападающего "Спартака" Квинси Промеса.
Фото: ФК "Спартак"
"На данный момент новая дата слушаний не назначена. Они отложены на неопределённый срок", - цитирует де Хаану "РИА Новости Спорт".

Напомним, что ранее экс-нападающий московского "Спартака" Квинси Промес был приговорен к шести годам тюремного заключения за участие в контрабанде наркотиков. Голландец подавал несколько апелляций, которые были отклонены. На данный момент нападающий выступает за "Дубай Юнайтед". Голландец не может покинуть ОАЭ после зимних сборов с красно-белыми, которые состоялись в феврале текущего года.

Спартак Квинси Промес
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