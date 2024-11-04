"Не сдуется ли "Локомотив"? Cейчас команда выглядит хорошо, выиграли у "Рубина" при том, что не играли двое основных игроков — Баринов и Батраков. Всё равно справились, а это значит, что есть командная игра, и не важно, кто именно играет. Но есть такой вариант, что где-то может сдуться", — приводит слова Тарханова Metaratings.
Московский "Локомотив", набрав 31 очко, после 14-го тура занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. Отставание от лидирующего "Краснодара" на данный момент составляет 5 очков.
В следующем туре "железнодорожники" под руководством Михаила Галактионова 9 ноября на своём домашнем стадионе "РЖД Арена" встретятся с воронежским "Факелом". Начало встречи запланировано на 14:00 по московскому времени
Тарханов: есть вариант, что где-то "Локомотив" может сдуться
Бывший главный тренер екатеринбургского "Урала" Александр Тарханов оценил перспективы выступления московского "Локомотива" в ближайших играх чемпионата.
Фото: ФК "Локомотив"