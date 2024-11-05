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Узбекский игрок "Рубина" Ашурматов: сборная России могла бы стать лучшей командой в Азии

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Защитник казанского "Рубина" и сборной Узбекистана Рустам Ашурматов поделился своим мнением о возможном переходе России из УЕФА в Азиатскую конфедерацию футбола.
Фото: РФС
"Думаю, сборная России не нужна в Азиатской конфедерации. Почему? Просто надеюсь, что сборную России будут пускать обратно в Европу. Так что в Азию переходить не надо. А так сборная России могла бы стать лучшей командой в Азии. У нее есть много хороших и качественных футболистов", — приводит слова Ашурматова Sport24.

В феврале 2022 года российские футбольные клубы и сборные были отстранены от участия в международных турнирах под эгидами ФИФА и УЕФА. Руководство этих организаций заявляло, что эти санкции будут действовать до тех пор, пока продолжается проведение на территории Украины специальной военной операции.

На этом фоне в России обсуждался возможный переход из УЕФА в Азиатскую конфедерацию футбола, однако на данный момент от этой идеи было решено отказаться.

Сборная России в рейтинге ФИФА сейчас занимает 34-е место. Из сборных, которые входят в АФК, команду Валерия Карпина опережают Япония (15 место), Иран (19 место), Южная Корея (22 место), Австралия (24 место).

Рубин Сборная Узбекистана Сборная России УЕФА АФК Рустам Ашурматов
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