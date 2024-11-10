"Нынешний сезон Батракову лучше доиграть в "Локомотиве", а вот летом он может подумать о европейской карьере. У него есть все данные для этого, многим клубам понравятся профессиональные качества Алексея. Вопрос о том, кто именно его захочет купить и когда. Если зимой Алексея захочет подписать, например, "Барселона", то стоит уходить уже зимой", - приводит слова Булыкина "РБ Спорт".
Алексей Батраков занимался футболом в академии московского "Локомотива". Уроженец подмосковного Орехово-Зуево выступал только в составе "железнодорожников". Дебют атакующего полузащитника в составе основной команды красно-зелёных состоялся в марте 2024 года.
В текущем сезоне 19-летний футболист в общей сложности принял участие в 19 официальных матчах, в которых забил 11 голов и отдал 8 голевых передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость воспитанника "Локомотива" в 5 млн евро. Его действующее соглашение с московским клубом рассчитано на срок до конца сезона-2026/27.
Булыкин: если "Барселона" захочет подписать Батракова, то ему стоит уходить из "Локо" уже зимой
Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин поделился своим мнением о карьерных перспективах полузащитника московского "Локомотива" Алексея Батракова.
Фото: ФК "Локомотив"