"Для "Локомотива" эти полсезона являются очень положительным моментом. Многие говорили, что ушли опытные футболисты: Миранчук, Дзюба, Жемалетдинов и всё у команды посыплется. Но футбол показывает другое. Мне сейчас "Локомотив" напоминает "Аякс", где доверяют молодёжи и все раскрываются. "Локомотив" - яркий пример, к которому надо стремиться", - сказал Булыкин.
После первой половины российского чемпионата "Локомотив" занимает третью строчку в турнирной таблице РПЛ, команда Михаила Галактионова набрала 34 очка и отстает от лидера "Краснодара" на три, а от идущего на второй позиции "Зенита" на два балла.
Одним из ведущих игроков "железнодорожников" в первой части сезона является 19-летний атакующий полузащитник Алексей Батраков. На счету воспитанника красно-зеленых 11 забитых мячей и восемь голевых передач в 19 матчах чемпионата России и Кубка РПЛ.
Источник: "Чемпионат"
Булыкин: "Локомотив" напоминает "Аякс", где доверяют молодёжи и все раскрываются
Бывший российский футболист Дмитрий Булыкин сравнил московский "Локомотив" с амстердамским "Аяксом".
Фото: ФК "Локомотив"