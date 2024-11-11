Спортивный директор ЦСКА Андрей Мовсесьян может перейти в "Спартак"

10-го ноября спортивный директор "Спартака" Томаш Амарал покинул команду. Как сообщает LegalBet, руководство красно-белых рассматривает в качестве кандидата на вакантную должность спортивного директора ЦСКА Андрея Мовсесьяна.
Ранее сообщалось, что в "Спартаке" планируют определиться с преемником Амарала до конца ноября, чтобы новый спортдир мог приступить к работе до открытия зимнего трансферного окна.
Андрей Мовсесьян занимает должность спортивного директора ЦСКА с октября 2022-го года. В бытность футболистом Мовсесьян перебрался из академии ЦСКА в академию "Спартака" летом 1990-го года, а в июле 1996-го года вернулся в стан "армейцев".