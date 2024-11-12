"Мне тоже приглушают звук телевизора родные (смеётся). Бывает, тоже лепят не пойми что. Я тут с одним комментатором зарубился, не буду называть фамилию. Он пришёл к нам на тренировку, я и высказал всё, что думаю. Спросил: "Что же ты так за "Зенит" болеешь? Прямо не можешь без него. Других так не комментируете". А он говорит: "Я за «Спартак» болею…", - приводит слова Шмарова "Чемпионат".
Валерий Шмаров является воспитанником воронежского футбола. В профессиональном футболе играл на позиции нападающего. За свою карьеру в 1981-2002 гг. выступал в составе таких клубов, как "Факел" (Воронеж), ЦСКА (Москва), "Спартак" (Москва), немецкие "Карлсруэ" и "Арминия", "Арсенал" (Тула). Кроме того, на его счету три матча в составе сборной СССР.
Среди наивысших достижений Валерия Шмарова являются победы победы в чемпионатах СССР (в сезонах 1987 и 1989 г.), а также в чемпионате России (в сезоне 1996 г.) в составе московского "Спартака".
Шмаров: спросил одного комментатора: "Что же ты так за "Зенит" болеешь?"
Бывший нападающий "Спартака" Валерий Шмаров прокомментировал слова главного тренера сборной России Валерия Карпина о том, что он смотрит матчи по телевизору без звука.
Фото: ФК "Спартак"